MN - Adli non convocato per Parma-Milan di domani. C'è Bennacer

Stando a quanto apprende la redazione di MilanNews.it Yacine Adli, così come Tommaso Pobega (che sta facendo le visite mediche col Bologna), non è stato convocato da mister Fonseca per la partita di domani pomeriggio contro il Parma al Tardini. Nonostante le voci di mercato invece è partito con il resto del gruppo Ismael Bennacer.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.

LA FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

17 Okafor