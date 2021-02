MN - Agard: "Maldini trasmette i valori del Milan, Romagnoli e Calabria ci sostengono molto"

Laura Agard, difensore del Milan Femminile, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa). La rossonera ha parlato di Maldini e della vicinanza della dirigenza e dei giocatori della prima squadra maschinle: “E’ un orgoglio avere una persona come lui in dirigenza. Trasmette i valori della maglia rossonera che sono l’eleganza, la passione e famiglia. E’ una persona da cui si può imparare tantissimo. Sui social ci sosteniamo con likes di Romagnoli e Calabria che mostrano attenzione. Maldini, Massara e Gazidis spesso ci seguono dalle tribune del Vismara per molte partite. L’interesse reciproco per le nostre e le loro partite c’è".