MN - Akcelrod su Maignan: "Il Milan ha preso il portiere più forte d'Europa. Faranno il possibile per tenerlo"

Il Milan ha infilato la quinta vittoria su sei partite in campionato grazie al 3-1 sul campo del Cagliari. Tra i protagonisti anche Yacine Adli che si è ben comportato in mezzo al campo al posto di Krunic. Un altro francese che si aggiunge alla colonia già ricca di Milanello. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gregoire Akcelrod, procuratore sportivo e intermediario di mercato.

Per quanto riguarda il fronte Maignan invece? I tifosi del Milan possono rimanere sicuri al 100% sulla sua permanenza?

“Il Milan ha preso, in tempi non sospetti, il portiere migliore in Europa. So che tanti lo monitoravano con interesse al Lille, alla fine l’hanno spuntata i rossoneri. Penso che faranno il possibile per tenerlo. È un top player che ti fa la differenza se hai in campo o meno”.