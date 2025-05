MN - Albertini: "Conceiçao ora conosce i giocatori, ha fatto scelte e dato un'impronta diversa"

vedi letture

Conto alla rovescia per Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. Un trofeo che ai rossoneri manca da 22 anni, uno dei pochissimi che Demetrio Albertini non ha mai vinto con il Diavolo nella sua lunghissima militanza in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole, in esclusiva per MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Il Milan sembra aver trovato una quadra nel 3-4-3

"Non la metterei tanto sul discorso del nuovo modulo ma sul fatto che Conceiçao ha avuto tempo per conoscere i giocatori e ha fatto delle scelte. All'inizio cambiava sempre dei giocatori nella formazione iniziale, ora c'è un gruppo che gioca più o meno sempre con continuità. Sono state fatte delle scelte sofferte e questo ha dato un'impronta diversa. Direi che conta più l'interpretazione del modulo, conta il contesto e quello che costruisci nel gruppo. E non dimentichiamoci che cambiare a gennaio non è così semplice, inserire dei giocatori a un gruppo che lavora dall'estate non è semplice".