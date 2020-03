MN - Albertosi: "Boban e Maldini hanno lavorato bene, hanno preso anche Ibrahimovic"

Enrico Albertosi, intervistato da MilanNews.it, ha spezzato una lancia nei confronti di Maldini e Boban: "Se Maldini dovesse andar via è perché, probabilmente, le cose all’interno non sono chiare. Maldini e Boban hanno lavorato bene, hanno preso anche Ibrahimovic, che era richiesto da tante squadre. Con l’arrivo di Ibra i risultati si sono visti. Non capisco cosa sia successo improvvisamente in società".