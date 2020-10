MN - Albertosi: "Il Milan ha fatto diventare Donnarumma quello che è, non riesco a pensare possa andarsene"

Enrico Albertosi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), ha provato a mettersi nei panni di Donnarumma, in merito alla sua situazione contrattuale: "Vorrei essermi trovato io nei panni di Donnarumma ai miei tempi. Allora era impensabile: la società era proprietaria del cartellino e faceva e disfaceva quello che voleva. Oggi i giocatori hanno il coltello dalla parte del manico e vanno dove ci sono più soldi. A meno che uno non sia talmente attaccato alla maglia o alla società. Il Milan ha preso Donnarumma da bambino, lo ha fatto crescere e lo ha fatto diventare quello che è: non riesco a pensare che possa andar via".