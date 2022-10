MN - Alciato su De Ketelaere: "Si parlava di lui come il calciatore più forte del mondo... Bisogna dargli tempo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: "Sì, deve dimostrare, ma è anche vero che, quando è arrivato, si parlava di lui come il salvatore della patria, come il calciatore più forte del mondo, come quello inseguito per tanti mesi e quello che, in automatico, avrebbe dovuto dare chissà cosa... È un giocatore giovane e nei suoi confronti ci sono state aspettative troppo alte. Era partito bene e la gente si aspettava di vedere - facendo un iperbole - il nuovo Messi... Non è così, bisogna dargli tempo".