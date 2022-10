MN - Alciato su Giroud: "Nulla da dimostrare, si sapeva cosa avrebbe potuto dare al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Giroud: "Giroud non ha niente da dimostrare, si sapeva cosa avrebbe potuto dare al Milan. Lui ha vinto il Mondiale, sa come si vivono certe notti importanti e sfide decisive. In carriera è spesso partito da riserva per poi diventare titolare, quindi è uno che ha tutto e non ha paura di ciò che può succedere".