MN - Alessandro Orlando: "Theo è esuberante e ha cattiveria calcistica. Non si può discutere"

vedi letture

Il doppio ex di Milan e Udinese, Alessandro Orlando (campione d'Italia e d'Europa con i rossoneri nel 1994) commenta il giorno dopo la sfida di San Siro che ha visto la squadra di Paulo Fonseca vincere di misura, dopo una partita giocata prevalentemente in inferiorità numerica. In esclusiva per MilanNews.it

Assente per squalifica Theo, che come Leao sembra nel limbo dei giocatori destinati a diventare fuoriclasse o meno

"A me piace tantissimo per dinamismo, qualità, cattiveria calcistica. Magari non ha il carisma o la professionalità di Paolo Maldini, se vogliamo fare un paragone comunque stupido, perché di Paolo Maldini ce n'è uno solo. Ma a me Theo piace tantissimo perché è un po' esuberante, fuori dalle linee per come interpreta il gioco. Che sia fuoriclasse non lo so, ma è un nazionale francese e ha fatto delle grandi cose e gol decisivi. Non possiamo discuterlo per un momento di difficoltà, anche se da uno come lui ci si aspetta sempre di più".