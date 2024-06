MN - Alla scoperta di André Trindade. Letizia: "È una colonna del Fluminense, lì i calciatori creano relazione tra loro. In Europa non funziona così..."

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Il Milan è interessato André Trindade: che tipo di giocatore è il brasiliano?

"E' un ragazzo interessante, bisogna contestualizzare innanzitutto la squadra ed il sistema di gioco soprattutto in cui André è emerso, perché parliamo di una delle colonne del Fluminense di Diniz. Nonostante le recenti novità (dimissioni di Diniz ndr) parliamo comunque di una squadra che ha fatto la storia del calcio sudamericano in questi ultimi mesi, vincendo la Copa Libertadores nel 2023 ma soprattutto vincendola con un'idea di gioco molto forte: il calcio relazionale".

"Che significa il calcio relazionale? Un tipo di calcio in cui i giocatori creano relazione fra di loro, da contrapporsi al calcio posizionale che è quello che ultimamente va per la maggiore in Europa, da Guardiola in giù. Perché questa digressione tattica che sembra andare fuori tema? Perché comunque è importante contestualizzare il giocatore, in che tipo di sistema è cresciuto".