MN - Allenamento in palestra per Calabria e Tomori

Il Milan, come raccolto dai nostri inviati al centro sportivo rossonero, ha iniziato la rifinitura in vista del delicatissimo match di domani contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Nella prima parte dell'allenamento sia Fikayo Tomori che Davide Calabria hanno svolto degli esercizi personalizzati in palestra - e non sul campo con il gruppo.