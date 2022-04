MN - Altafini ricorda: "Il mio Milan aveva l’abitudine di vincere e noi ce l’avevamo”

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

José Altafini, leggenda rossonera nonché quarto miglior marcatore della storia del Milan con 161 reti realizzate tra il 1958 e il 1965, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sulla sua esperienza in rossonero: “Nella Coppa dei Campioni 1962-1963 ho realizzato ben quattordici gol in nove partite. In quell’edizione non eravamo i favoriti però la nostra era una squadra fortissima. Avevamo un difesa solida, un attacco forte, uno squadrone composto da Maldini, Trapattoni e tanti altri campioni. Quel Milan ha raggiunto risultati fantastici, nel calcio bisogna avere l’abitudine di vincere e noi ce l’avevamo”.

Cesare Maldini è stato il suo capitano oltre che compagno di squadra, che cosa ha significato per lei?

“Cesare e Paolo Maldini sono prima di tutto due bei ragazzi. Anche Cesare, come Paolo, ha cominciato come terzino per poi passare centrale. Cesare era mio compagno di stanza, mi ha aiutato molto nel corso della mia carriera. Era un vero amico, ho pianto poche volte nella mia vita ma una di queste è stata quando lui è mancato”.