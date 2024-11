MN - Ambrosini elogia Reijnders: "Ragazzo serio, è un giocatore forte e moderno"

Massimo Ambrosini è stato intercettato dai microfoni di MilanNews.it all’evento “Sport Movies & Tv 2024”, kermesse di cinque giorni che intreccia sport, cultura e arte: organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Milano Cortina 2026. Questo un estratto delle sue parole:

Fonseca ha detto che è più difficile giocare in Italia

“Ho visto tanta genuinità in quella dichiarazione. In Europa, e un po’ per esperienza personale te lo posso dire, è più facile riuscire a sviluppare un certo tipo di gioco, nella bellezza. Ci sono partite in Italia, rispetto ad altri campionati, che possono essere più dure e più complicate per far vedere le proprie qualità. Detto questo non deve essere un alibi per una squadra come il Milan non riuscire ad esprimersi in campionato. Non è sempre detto che ad una squadra come il Milan sia chiesto di vincere 4-0 in tutti i campi, però di fare prestazioni diverse rispetto a quelle che hanno fatto anche contro squadre inferiori, quello è doveroso”.

C’è qualche giocatore che ti somiglia in rosa?

“Io ero così strano… (ride, ndr). Si fa un po’ fatica. Comunque mi piace parlare di Reijnders, non tanto perché è un calciatore forte ma perché a livello di caratteristiche richieste dal calcio moderno ne ha in abbondanza. Mi sembra un ragazzo serio. Per questo tipo di calcio sta diventando sempre più fondamentale”.