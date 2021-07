MN - Amichevole Milan-Juventus: in dubbio la location di Lugano. Le ultime

Potrebbe non giocarsi a Lugano l’amichevole tra Milan e Juventus programmata per sabato 24 luglio, ma non ancora ufficializzata dai due club. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, tra i problemi incorsi c’è quello relativo al campo dello stadio Cornaredo, sul quale si è giocata ieri sera Lugano-Inter.

Qualora non dovesse disputarsi in terra svizzera, l’amichevole potrebbe essere riprogrammata a Vienna. Aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.