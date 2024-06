MN - Amiri: "La scelta di Fonseca mi sorprende, non è un profilo da Ibra come poteva esserlo Conte"

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Sei sorpresa dalla scelta di Fonseca allenatore? È un profilo "da Ibra"?

"Devo dire che sì, è stata anche noi la scelta di Fonseca rappresenta una sorpresa. Forse non è un profilo da Ibra, come poteva essere Antonio Conte o Carlo Ancelotti. Il suo intervento in conferenza stampa ci ha fatto capire che forse non ha potere decisionale al 100% diciamo. Ma è stato sincero, ha detto che loro devono lavorare col materiale che hanno e che con questa squadra il tecnico giusto è uno come Fonseca. Gli svedesi si ricordano del tecnico portoghese dai tempi della Roma, quindi anche loro pensano che con una scelta simile questo sia un Milan da 4° posto. Però abbiamo visto che il Milan ha potuto vincere lo scudetto anche se sulla carta non era la squadra più forte".