MN - Anche Bartesaghi out: sono otto gli assenti rossoneri in vista di Milan-Juve

vedi letture

La gara di questa sera tra Milan e Juventus sarà condizionata, lato rossonero, dalle tante assenze sia per squalifica che per infortunio. Stefano Pioli dovrà fare a meno di ben due portieri e non ha ancora recuperato Loftus-Cheek (che ci si augura possa tornare in gruppo già per il Psg): un totale di sette defezioni. Anche Bartesaghi non risulta tra i convocati. Questa mattina i rossoneri si sono trovati all'Hotel Melià, zona San Siro, per l'avvicinamento alla sfida contro la Juventus. Questi gli assenti:

SQUALIFICATI

Maignan

Theo Hernandez

INFORTUNATI

Loftus-Cheek

Chukwueze

Sportiello

Bennacer

Caldara

DA VALUTARE

Bartesaghi