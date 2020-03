MN - Antinelli su Pioli: "Il giudizio su di lui va sospeso"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Alessandro Antinelli, inviato di Rai Sport, ha parlato di Pioli: “Il giudizio su Pioli va sospeso inevitabilmente sul risultato finale del Milan. Soltanto alla fine della stagione si capirà se l’emiliano sarà l’allenatore del futuro altrimenti le candidature di tecnici esteri, come Rangnick, o italiani come Spalletti, allenatore sentito in passato, possono tornare interessanti. Il giudizio su Pioli però non si può dare ora perchè rischierebbe di destabilizzare la stagione di una squadra che sta cercando di rialzarsi, mattone dopo mattone, da un inizio negativo"