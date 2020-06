MN - Antonini: "Gaich ha tantissima garra ma l'attacco non dovrebbe gravare solo su di lui"

Luca Antoni, ex difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it (qui l'intervista completa) e ha parlato di Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo che piace al Milan: “E’ un giocatore importante, di grande prospettiva. Gioca in una squadra come il San Lorenzo che è una piazza molto calda in Argentina. È un animale fisicamente, ma è anche forte tecnicamente e poi ha tantissima “garra”. È giovane, è un classe ’99, ma penso che sia un investimento da poter fare. Di certo, pur avendo tutte le carte in regola per poter diventare un ottimo bomber, il peso dell’attacco del Milan non dovrebbe gravare solo sulle sue spalle”.