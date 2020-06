MN - Antonini su Jovic: "Se il Real ti compra tanto scarso non sei, ha già l'esperienza giusta"

Luca Antonini, intervenuto a MilanNews.it (qui l'intervista completa), ha detto la sua sul nome di Jovic, attaccante seguito dal club rossonero: "Vorrebbe dire avere una visione a lunga gittata. Jovic è un ’97, ma se il Real Madrid ti compra, tanto scarso non sei. Ha già quell’esperienza internazionale che gli potrebbe permettere di integrarsi bene nel nostro campionato, che rimane uno dei più difficili in giro per il mondo, ma lui più Gaich andrebbero a formare una batteria di prime punte molto interessante”.