MN - Arens: "Contro il Bayern, si è visto un Leverkusen compatto come non mai"

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

Che impressioni hai avuto dal Bayer Leverkusen dall'ultima sfida contro il Bayern Monaco?

"Sabato è stata una partita totalmente diversa, di solito il Leverkusen ha un approccio offensivo, ma i 9 gol subiti nelle prime 4 partite hanno suggerito di cambiare qualcosa. Era importante fermare il Bayern per non finire a -6 in classifica, quindi la squadra si è mostrata compatta come non mai".

Anche il Leverkusen dimostra di avere quindi qualche pecca, con i tanti gol subiti

"Solo col Wolfsburg la squadra ha subito tre reti in un tempo solo. Pensate che la squadra nella passata stagione non ha mai incassato più di due gol in una sola partita, finale di Europa League a parte. Granit Xhaka è stato molto critico su questo punto. Davanti però la squadra ha confermato una grande forza".