MN - Arens sul Bayer: "Molti gol arrivano dalle fasce"

vedi letture

Trasferta di quelle toste, per il Milan. Il Leverkusen era tra le squadre di seconda fascia al sorteggio quella da evitare. Campioni di Germania in carica, le "aspirine" vantano un collettivo di livello assoluto e un condottiero che è l'uomo che ha cambiato la storia di una squadra, conosciuta per anni in Europa come eterna perdente. A presentarci gli avversari dei rossoneri, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, è il collega Phillip Arens, dal 2008 inviato per le partite del Bayer Leverkusen per la Bild:

Leverkusen che si è mostrato anche cooperativa del gol

"C'è un grande collettivo che permette di trovare diverse soluzioni per segnare. Molti gol arrivano dalle fasce, con Grimaldo che ha avuto un numero notevole di gol e assist. Lo stesso vale per Frimpong".

Una volta lo chiamavano Neverkusen, con Xabi Alonso è cambiato tutto

"Nessuno può crederci perché esattamente due anni fa la squadra era penultima in classifica, c'era paura di scendere in Zweite. Cosa è successo dopo è un miracolo".