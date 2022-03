MN - Arrigoni: "Giroud decisivo anche in Italia, non avevo dubbi"

MilanNews.it

Daniele Arrigoni, allenatore e selezionatore per la Rappresentativa di Lega Pro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Olivier Giroud, autore del gol nella sfida giocata e vinta ieri sera in casa del Napoli: “Giroud è decisivo anche nel campionato italiano. Avevate dubbi? Giroud è stato determinante in tutte le parti del mondo dove ha giocato. Chi conosce realtà come la Francia, l’Inghilterra non ha problemi da nessuna parte”.