MN - Arrivo Fonseca, con lui tutto il suo staff: subito diretti a Milanello

Insieme a Paulo Fonseca, atterrato pochi minuti fa (clicca qui per il video), a Milano c'è anche tutto il suo staff, composto da Paulo Ferreira (vice e capo dei match analyst), Leal (tattico scovato su YouTube), Mourao (preparatore atletico) e Antonio Ferreira (preparatore dei portieri).

Fonseca e la sua squadra sono attualmente diretti verso Milanello per iniziare a prendere confidenza con le nuove strutture, in attesa del raduno previsto per lunedì 8, con il primo allenamento previsto alle ore 17:00. Fonseca verrà presentato a Casa Milan lunedì 8 alle ore 11:00.