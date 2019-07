MN - Atalanta a San Siro in Champions: la posizione del Milan

Ore di riflessioni in Casa Milan. È nota la richiesta dell’Atalanta di poter disputare le proprie gare casalinghe di Champions League a San Siro, stadio delle due squadre milanesi. Giungono dunque novità a MilanNews.it su quella che è la posizione del club di via Aldo Rossi: la società rossonera è in fase di riflessione, non è stata ancora presa una decisione, perché San Siro oltre ad essere lo stadio del Milan è anche dei tifosi. Sono attesi sviluppi.

di Antonio Vitiello