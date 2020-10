MN - Azpitarte: "Modric? Potrebbe parlare con Boban per avvicinarsi al Milan"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Vincente Azpitarte ha parlato di un possibile trasferimento di Modric in rossonero e del rapporto con Bonan: "È un rapporto di assoluto rispetto sin da quando Luka era piccolo. In questo momento direi che Modric probabilmente proverà a chiudere la carriera a Madrid, ma se ci fosse la possibilità che il 10 blanco lasci il Real, penso che ci sarebbero solo due opzioni: andare in una lega minore per guadagnare abbastanza soldi nel suo ultimo anno di carriera, oppure conversare con Boban per avvicinarsi al Milan".

