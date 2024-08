MN - Bacconi: "Fonseca ha fatto anche vedere cose buone. Se solo avesse avuto un centravanti..."

Dopo le prime due giornate è già tempo di processi per il Milan. Per i risultati, per il gioco, per i problemi tattici. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it

Trovando un lato positivo in queste partite?

"Fonseca lo seguo da quando sostituì Lucescu allo Shakhtar. Giocava sul possesso e il gioco offensivo, volle farlo anche con la Roma con risultati alterni. Al Milan ha fatto vedere anche buone cose. Sul piano del gioco se la squadra avesse avuto un centravanti a me non è dispiaciuta: i primi minuti del secondo tempo col Parma sono stati migliori rispetto alla partita dell'Inter col Lecce. Ma l'Inter è una squadra che non rischia niente, è cattiva. Al Milan non mancano le idee, ma l'equilibrio che è fondamentale".