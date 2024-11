MN - Bacconi: "Il Milan ha tante soluzioni e tanti giocatori forti, ci vuole una collaborazione che coinvolga altre reti di passaggi e che crei più imprevedibilità"

Sedici partite fra campionato e Champions League sono sufficientemente indicative per inquadrare il Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it.

In un'intervista sempre a MilanNews di qualche mese fa dicesti che Theo era pericoloso per questo Milan

"Lo confermo. L'abbinamento con Leao è croce e delizia. C'è un'intesa tra i due, una relazione preferenziale quasi a discapito da tutto il resto. Loro hanno il piacere di trovarsi e potrebbe essere una cosa buona ma in pratica sembra una mini squadra all'interno di una squadra e questo non deve succedere. Il Milan ha tante soluzioni e tanti giocatori forti, ci vuole una collaborazione che coinvolga altre reti di passaggi e che crei più imprevedibilità. Loro due si esaltano nel trovarsi ma alla fine diventa un linea prevedibile".