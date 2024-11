MN - Bacconi: "L'Inter non ha un giocatore che salta l'uomo, il Milan ne ha 4-5 e nel calcio moderno non è facile trovarne"

Sedici partite fra campionato e Champions League sono sufficientemente indicative per inquadrare il Milan di Paulo Fonseca dal punto di vista tattico. Ne abbiamo parlato con il noto allenatore, preparatore atletico e match analyst Adriano Bacconi. In esclusiva per MilanNews.it.

Nove reti incassate allo stesso modo fin qui dal Milan

"Non sono un caso, quelle sono le idee e le caratteristiche collettive. Per cui avvengono quelle tipologie di problematiche ed è un peccato perché il Milan è una delle squadre più tecniche e potenzialmente migliori. Come progettualità perché ha tanti giovani ma anche nell'immediatezza: Reijnders è ormai maturo, ha disputato un Europeo fantastico. Ma anche Pulisic. Chukwueze sta crescendo. L'Inter non ha un giocatore che salta l'uomo, il Milan ne ha 4-5 e nel calcio moderno non è facile trovarne. Trovando una maggiore convinzione nel non possesso il Milan sarebbe la miglior squadra della Serie A".