MN - Baiocchini: "Ibra supervisore di tutto quello che succederà al Milan con potere decisionale definitivo su se approvare o meno determinate scelte"

Dopo la conferenza stampa a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, che ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, Manuele Baiocchini, giornalista di SkySport, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it per commentare le parole dello svedese.

Quali sono le sue sensazioni dopo le parole di Ibra?

"L'ho visto molto carico e anche affamato, per usare un termine che ha usato lo stesso Ibra in conferenza stampa. C'era bisogno di questa conferenza perché era troppo tempo che al Milan non parlava nessuno. Anche per capire le strategie per il futuro del Milan. Era giusto parlare, poi ovviamente, come ha detto lo svedese, tutto dipenderà dal campo e dai risultati che si otterranno. Al Milan si lavora, a testa bassa, con le idee chiare".

Ora è anche chiaro a tutti il ruolo di Ibrahimovic?

"Sì, direi di sì. Lui ha specificato che non è un dipendente Milan, ma è un dipendente RedBird. È un ruolo di supervisione su tutto quello che succede al Milan. Tutto quello che succederà, dal settore giovanile alla prima squadra, dovrà avere la sua approvazione. È quello che pensavamo, alla fine è un supervisore di tutto quello che succederà al Milan con potere decisionale definitivo se approvare o meno determinate scelte".