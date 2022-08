MN - Bakayoko, più Monza che Lione. Ma prima il Milan deve chiudere Vranckx

Fonte: Pietro Mazzara e Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiemouè Bakayoko è in uscita dal Milan e secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe l'interesse di Monza e Lione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'opzione italiana sarebbe molto gradita dal giocatore anche per questioni logistiche e personali. Oggi è previsto un punto tra gli agenti del centrocampista francese e il Milan per valutare la partenza nelle ultime ore di mercato. Ma prima di lavorare in uscita il Milan deve chiudere per Vranckx per tenere invariato il numero di giocatori in rosa: il belga è sempre più vicino ai rossoneri.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello