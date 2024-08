MN - Bartl consiglia due giocatori del Salisburgo: "Dedic e Konatè pronti a fare il grande salto"

Oltre a parlare di Strahinja Pavlovic, nuovo difensore rossonero, Harald Bartl, giornalista di Oberösterreichische Nachrichten, ha rivelato a Milannews.it chi sono altri giocatori del Salisburgo che secondo lui sono pronti per fare il grande salto:

Consigli per gli acquisti: quali altri nomi da Salisburgo sono pronti al grande salto?

"Per me Amir Dedic sarebbe pronto per il salto, è un terzino destro molto interessante. Poi dico Karim Konatè che però credo che resterà un anno in più in Austria per proseguire la maturazione, detto questo penso che abbia una bella carriera alle spalle".