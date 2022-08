MN - Baseggio: "Ai milanisti dico: abbiate pazienza con De Ketelaere"

MilanNews.it

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su se De Ketelaere potrà essere il trascinatore del Milan: “Solo se la squadra e soprattutto i giocatori più esperti lo aiuteranno all’inizio. De Ketelaere è giovane e sono loro che gli devono indicare la via e dirgli di fare la differenza. Ai milanisti dico, abbiate pazienza perché all’inizio non sarà facile per Charles. Quando vai in una società come il Milan, che è una delle più grandi d’Italia e che ha vinto così tante coppe europee, la vita ti cambia e non sarà facile. Avrà bisogno di un po' di tempo di adattamento per capire la situazione e studiare il calcio italiano. Se potrà prendere il Milan in mano? Difficile all’inizio".