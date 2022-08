MN - Baseggio consiglia: "La crescita muscolare sarà importante per De Ketelaere"

MilanNews.it

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla fisicità di De Ketelaere: “La crescita muscolare sarà importante e lui da questo punto di vista deve crescere. Ma anche la testa deve fare il salto di qualità perché in Italia devi pensare tre volte prima di fare il prossimo passo. Ma da quello che mi hanno detto lui è un ragazzo molto serio".