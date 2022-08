MN - Baseggio: "De Ketelaere è simile a Kaká, ma fisicamente ha strada da fare"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul paragone tra De Ketelaere e Kakà: “Ha ragione Scifo, De Ketelaere è simile a Kaká, soprattutto a livello di gesto tecnico. Ma Ricky ha saputo cambiare il suo modo di giocare grazie alla sua potenza e alla velocità. Sapeva smarcarsi grazie alla capacità di giocare l’uno-due per poi liberare i suoi compagni a campo aperto. E qui De Ketelaere deve imparare ancora tanto. Tecnicamente non si discute, mi auguro possa essere il nuovo Kaká del Milan. Ma fisicamente ha ancora tanta strada da fare. Però non dimentichiamo che è giovane…".

Kaká era molto rapido. De Ketelaere sembra essere meno veloce, soprattutto nei primi metri.

“No, è veloce e nell’uno contro uno per un difensore non è facile marcarlo perché lui ha questa capacità di girarsi sia a sinistra che a destra. Charles è un giocatore con tante qualità che l’anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato belga.”