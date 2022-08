MN - Baseggio sicuro: "De Ketelaere è uno dei più grandi talenti che il Belgio abbia sfornato negli ultimi due anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Baseggio, ex centrocampista belga di alto livello che in carriera ha vinto tre campionati belgi con l’Anderlecht e che ha disputato 27 partite in nazionale, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: “Dico solo che Charles è uno dei più grandi talenti che il Belgio abbia sfornato negli ultimi due anni. Poi il Bruges è la squadra belga con maggior qualità e Charles si è espresso a grandi livelli lì. Ma come ho detto prima, 35 milioni sono tanti. Ma se il Milan li ha spesi vuol dire che credono in lui. Anche perché Maldini e Massara conoscono molto bene il calcio".