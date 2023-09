MN - Bellinazzo: "Con Lee il Milan ha rischiato il declino. Con Elliott e RedBird conti risanati"

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 ore, intervistato da MilanNews.it parla della solidità finanziaria di RedBird e del progetto del fondo americano.

Il Milan ha effettuato ingenti investimenti in estate sul calciomercato. Con Redbird il club può stare sereno...

“Dopo la gestione Lee, il Milan rischiava di imboccare la via del declino. Grazie a Elliott e Red Bird adesso, sono stati risanati i conti.o L’ultima gestione è stata protagonista di investimenti peculiari, che guardano al lungo termine: tutti calciatori giovani, con anni di carriera importanti davanti. Cardinale chiuderà finalmente il bilancio in utile: è riuscito a abbinare, in un solo colpo, successi sportivi - con il Milan tra le prime quattro in Champions League - a altrettanti strategie economico-finanziarie vincenti”.