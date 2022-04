MN - Bellinazzo: "Le differenza tra Investcorp ed Elliott sono gli investitori"

MilanNews.it

Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Bellinazzo ha parlato delle potenzialità del fondo Investcorp (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): “Di fatto non differiscono da quelle di Elliot. La differenza la fanno gli investitori. Basti pensare al colosso Mubadala (fondo sovrano degli Emirati Arabi con un patrimonio di oltre 350 miliardi di dollari, presente nel fondo Investcorp con il 20% di quote, ndr). Questa tipologia di investitori cerca nello sport, nel calcio in questo caso, anche una certa legittimazione nelle politiche di soft power riportando un club come il Milan a certi traguardi europei”.