MN - Bellinazzo sul mercato con RedBird: "La strategia mi sembra abbastanza chiara"

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di finanza legata allo sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul calciomercato del Milan con RedBird: “La strategia mi sembra abbastanza chiara a livello sportivo, non mi concentrerei esclusivamente su quella. Tornando all’analisi economica deve aumentare il fatturato perché, se escludiamo le plusvalenze, sotto quell’aspetto può ancora crescere tanto”