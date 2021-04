MN - Bellinazzo: "Super League e Champions possono coesistere? Dipenderà dalla UEFA"

In merito alle polemiche e perplessità suscitate dalla creazione della nuova Super League la redazione di MilanNews.it ha contattato il giornalista Marco Bellinazzo. Qui un passaggia sulla possibile coesistenza tra la nuova competizione e la Champions League.

È possibile che Super League e Champions League coesistano come auspicato dai dodici Membri Fondatori?

“Dipenderà dalle scelte della UEFA. A mio avviso potrebbero coesistere, con una Champions ovviamente che avrebbe meno appeal, ma che potrebbe essere connessa con la Super League ad esempio in modo che chi vinca la competizione acceda alla Super Lega. Non vedo una netta alternativa tra le due competizioni, ovviamente non mi sfugge il fatto che senza top club la Champions League sarebbe molto meno Champions e molto meno ricca, per quello si deve lavorare sui meccanismi di redistribuzione”.