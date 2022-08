MN - Beloufa sui campionati di De Ketelaere in Belgio: "Far parte del Bruges è stato un bel traguardo"

MilanNews.it

Samir Beloufa, ex difensore e promessa del calcio francese che l’ex AD rossonero Adriano Galliani portò al Milan dal AS Cannes nell’inverno del 1997, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Queste le sue parole su De Ketelaere e gli ultimi campionato in Belgio: “Bisogna tenere in mente che lui non giocava tutte le partite. A volte partiva titolare, altre entrava a partita in corso. Il Bruges negli ultimi tre anni si è sempre laureato campione e per un giovane come lui entrare e far parte di una squadra che girava alla grande è stato un bel traguardo perché un conto è giocare in una squadra che lotta per non retrocedere come il Mouscron e dove avrebbe dovuto prendere in mano la squadra e fare tutto da solo. Un altro è farlo nel Bruges dove lui è riuscito a portare la sua tecnica, la sua finesse ad una squadra già ben collaudata".