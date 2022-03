MN - Bertolucci: "Kessie non sta giocando come l'anno scorso, credo che andrà via"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it parlando anche della situazione legata al rinnovo di Kessie: “Credo che il caso di Kessie sia diverso da quelli con cui il Milan ha dovuto fare i conti nella scorsa stagione. Quella di Donnarumma è stata una bruttissima pagina di un giocatore italiano, cresciuto nel settore giovanile, che è andato via. Kessie è un professionista ma non sta giocando sui livelli dello scorso anno anche se credo sia giusto che venga utilizzato fino alla fine. Dispiace perché in estate, dopo le Olimpiadi, aveva promesso di tornare e sistemare tutto. In realtà sappiamo che non è andata così e per questo credo che andrà via. La società ne è al corrente, credo abbia già preso delle contromisure per tamponare la sua partenza”.