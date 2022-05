MN - Bezzi su Romagnoli: "Credo sia ancora importante per il Milan"

MilanNews.it

Gianni Bezzi, giornalista della RAI, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul futuro di Romagnoli: “Il passato di Romagnoli è legato alla Lazio ma nel corso della sua carriera si è dimostrato un grande professionista. Non se per lui sia arrivato il momento di cambiare squadra. Il contratto con il Milan è in scadenza, non si è arrivati ad un accordo ma ha anche avuto modo di smentire il passaggio in biancoceleste. Credo che sia ancora un giocatore importante per il Milan, che gli ha offerto un ingaggio a ribasso ma che comunque è superiore di quello offerto dalla Lazio. È una situazione difficile, rimane il capitano di questa squadra e ha sempre affermato di star bene a Milano”.