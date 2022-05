MN - Bezzi sul duello Scudetto: "Milan favorito, ma gli restano gare insidiose"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gianni Bezzi, giornalista della RAI, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan da Scudetto: “Credo che sia favorito per questo finale di campionato, ha una grande forza collettiva e sembra avere tutte le garanzie per potere arrivare fino in fondo”.

Il Milan dovrà affrontare Verona, Atalanta e Sassuolo. Quale sarà la gara più difficile?

“Le partite secondo me sono tutte difficili. Il Milan affronterà tre squadre che non hanno problemi di classifica, ma sappiamo anche che l’Atalanta sta recuperando e il Verona continua a far bene. Saranno tutte gare insidiose, il Milan dovrà fare attenzione a sé stesso aldilà dell’avversario. Credo che questa squadra dovrà guardare soltanto in casa propria e ottenere il massimo da queste tre sfide”.