MN - Bianchin: "Due cose non comuni con Pioli: come la squadra è rimasta con lui e come hanno reagito nei momenti difficili"

Vigilia di Roma-Milan, snodo cruciale nella stagione del Diavolo. Il Milan deve riuscire a ribaltare l’1-0 subito all’andata, figlio di una gara scialba e di una prestazione giallorossa notevole. Per capire quali possono essere i temi tattici della partita abbiamo intervistato Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, che è intervenuto sul nostro canale Twitch direttamente dall’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

La squadra ha comunque sempre detto di stare con l’allenatore:

“La squadra è sempre stata con lui, al netto di qualche piccolo episodio che abbiamo visto ad esempio a Napoli, ma che succedono in tutte le squadre. Due cose non comuni: come la squadra è rimasta con l’allenatore e come hanno reagito in momenti difficili. Nel momento a gennaio 23 quando il Milan ha reagito ad una serie negativa riuscendo ad eliminare Tottenham e Napoli, il modo in cui quest’anno riesce a reagire dopo il momento difficile è qualcosa di non comune. È vero, la squadra è forte ma il gruppo ha qualcosa di particolare, non a caso dice che è il migliore che abbia mai avuto. Magari esagera perché deve compattare però sappiamo, anche dietro le quinte, che sono stati con lui e lo hanno apprezzato in tante cose”.