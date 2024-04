MN - Bianchin: "Mi ha colpito molto che Leao abbia giocato 93' col Sassuolo. Mi aspetto che domani domini"

Vigilia di Roma-Milan, snodo cruciale nella stagione del Diavolo. Il Milan deve riuscire a ribaltare l’1-0 subito all’andata, figlio di una gara scialba e di una prestazione giallorossa notevole. Per capire quali possono essere i temi tattici della partita abbiamo intervistato Luca Bianchin, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, che è intervenuto sul nostro canale Twitch direttamente dall’Olimpico. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa ti aspetti da Rafa Leao?

“Tutto e niente, come sempre. Che domini la partita, niente di meno. Se sei un tifoso del Milan devi aspettarti questo tutte le volte perché lui lo può fare. Mi ha colpito molto che abbia giocato 95 minuti col Sassuolo. Onestamente non pensavo ma l’ha voluto lui, questo è molto particolare. Si è preso la responsabilità di volersi riscattare subito, ha il fisico per recuperare dopo quattro giorni e giocarne altri 93. Vediamo domani, sono curioso”.

La squadra ha comunque sempre detto di stare con l’allenatore:

“La squadra è sempre stata con lui, al netto di qualche piccolo episodio che abbiamo visto ad esempio a Napoli, ma che succedono in tutte le squadre. Due cose non comuni: come la squadra è rimasta con l’allenatore e come hanno reagito in momenti difficili. Nel momento a gennaio 23 quando il Milan ha reagito ad una serie negativa riuscendo ad eliminare Tottenham e Napoli, il modo in cui quest’anno riesce a reagire dopo il momento difficile è qualcosa di non comune. È vero, la squadra è forte ma il gruppo ha qualcosa di particolare, non a caso dice che è il migliore che abbia mai avuto. Magari esagera perché deve compattare però sappiamo, anche dietro le quinte, che sono stati con lui e lo hanno apprezzato in tante cose”.