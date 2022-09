MN - Bianchin sul progetto rossonero: "Milan ambizioso nel modo giusto"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul progetto Milan: "Secondo me non ci sono scostamenti particolari rispetto a quanto già sapessimo: è un Milan ambizioso, ma nel modo giusto; Maldini ha confermato che non si farà il passo più lungo della gamba, senza spendere più di quel che si può come fatto - senza riguardarlo - nel passato. Il Milan andrà insieme concretizzando queste idee. Maldini ha rivendicato, in maniera sana, quando a gennaio si decise di puntare su Kalulu, vincendo poi lo Scudetto".