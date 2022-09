MN - Bianchin sulla lotta Scudetto: "Il Milan ha tutto per correre fino alla fine"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla lotta Scudetto: "È presto. Il Milan ha tutto per correre fino alla fine. Maldini ha svelato di aver mandato un messaggio a Singer il giorno di Natale scrivendogli che il Milan avrebbe vinto lo Scudetto: lui l'anno scorso l'aveva immaginato, gli altri no. È difficile, ora, anche perché ci sono tante variabili. L'Inter può far qualcosa per far diventare questo solo un periodo negativo, la Juve si riprenderà".