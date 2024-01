MN - Biglietti Milan-Atalanta a 4€: come acquistarli. 60mila, ad ora, le presenze a San Siro

vedi letture

Nonostante la sola settimana scarsa a disposizione e le difficoltà logistiche di organizzare una trasferta in così poco tempo, i tifosi milanisti risponderanno presente anche per Milan-Atalanta dei quarti di finale in gara secca di Coppa Italia: 60mila gli spettatori previsti al momento.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI A 4€

Restano biglietti disponibili a 4€ e a 7€ in alcuni settori. Sono ancora disponibili sul sito acmilan.com i biglietti per Milan-Atalanta: CLICCA QUI per andare sul sito

Fase di vendita libera

È possibile acquistare un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili ad un prezzo molto vantaggioso.



PROMOZIONI UNDER 30 A 7€ e a 4€

Under 30 sono cedibili solo ad altri Under 30;

Under 16: tutti i tifosi nati dal 1 gennaio 1994 in poi.

Biglietti Settore Ospiti

Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde.

I biglietti saranno in vendita nei punti vendita Vivaticket di Bergamo e provincia, al costo di 7€ più commissioni, senza obbligo della Tessera del Tifoso.