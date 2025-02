MN - Binda: "Oddo sa cose serve per salvarsi: ora serve concretezza"

Anche il Milan Futuro volta pagina in panchina. Il ko contro il Pescara costa caro a Daniele Bonera, esonerato dopo 28 giornate. Lascia una squadra terzultima in classifica, a -7 dalla zona salvezza. Al suo posto Massimo Oddo, che avrà poco tempo a disposizione per dare una decisa sterzata alla squadra. Ne abbiamo parlato col collega de "La Gazzetta dello Sport" Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C.

Si riparte da Oddo

"Allenatore che conosce la categoria e l'ambiente. Mi fa sorridere il fatto che a liberare il posto sia stato il Pescara, squadra della sua città e che lui ha allenato e portato in Serie A. È un allenatore preparato, sa quello che serve per salvarsi".

Il Milan Futuro è ancora in tempo per salvarsi?

"Non è tardi, ma deve fare in fretta e puntare in modo deciso su un numero limitato di giocatori. Ora serve concretezza, serve salvarsi e bisogna pensare meno alla valorizzazione dei giovani. Perché se pensi solo ai tuoi interessi ne paghi le conseguenze. Credo che Oddo abbia la capacità di salvare il progetto".