MN - Bisantis su Milan-Tottenham: "Poteva andare peggio. Penso ad un 50 e 50 di probabilità"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giuseppe Bisantis, radiocronista di Rai Sport, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul sorteggio degli ottavi: "Poteva andare peggio, anche perché c'erano quattro squadroni che si sfideranno fra loro che sono stati evitati. Con la Premier c'è un gap a sfavore delle italiane e si è visto anche nei gironi, ma vedo un 50 e 50 come probabilità per Milan e Tottenham; da qui a febbraio possono succedere tantissime cose".